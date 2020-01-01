Клиент: Смирнов Артем Валерьевич

Продукт: POLLASTiMAX «Жидкая плитка»

Задача: Хотел сделать пол в гараже, чтобы было прочно и красиво

Отзыв: Сделал бетонный пол в гараже в своем доме. Стал искать, чем бы покрасить таким, чтобы и красиво, и надежно. В интернете наткнулся на «жидкую плитку». По итогу получил что-то сверхдекоративное, толщиной где-то в 1 мм. Сперва даже было жалко заезжать на машине и пачкать поверхность. Кстати понравились мне эти наборы, в них есть практически все – перчатки, палка для смешивания и подробная инструкция, инструмент. В общем, не нужно быть супермаляром, чтобы самому сделать добротное покрытие. Теперь думаю сделать такой же пол в кладовой.