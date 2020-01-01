Эпоксидный наливной состав POLLASTiMAX «Жидкая плитка» усилен керамическими добавками, поэтому обладает высокой износостойкостью, твердостью и прочностью. В отличие от обычной плитки прост в нанесении, не подвержен раскалыванию в результате механических воздействий.
Наносится методом налива на бетон. Бесшовность фактуры покрытия упрощает уборку поверхности и сохраняет декор на весь период службы покрытия.
- Практически не имеет запаха
- Высокая механическая прочность
- Повышенная химическая стойкость
- Хорошее сцепление с бетоном
- Стойкость к УФ-излучению
- Отличные декоративные качества
- Усилен керамическими добавками
- Водостойкость и водонепроницаемость
Состав малярного набора:
Основа материала и отвердитель.
Шпатель для распределения материала по поверхности.
Шлифованная деревянная мешалка.
Защитные перчатки с двойным латексным покрытием.
Цветные декоративные чипсы (флоки).
Инструкция по применению
Внимание! Упаковка оснащена защитными элементами от подделок.
Эпоксидное наливное покрытие POLLASTiMAX «Жидкая плитка» может использоваться для помещений с высокими механическими нагрузками и интенсивным воздействием жидкостей:
- торговых и производственных площадок;
- предприятий пищевой и фармацевтической промышленности;
- детских и медицинских учреждений;
- складских помещений;
- домов и квартир.
Высокая стойкость к химическим реагентам и износу позволяет использовать покрытие для полов в производственных цехах, гаражах, открытых парковках и авторемонтных мастерских.