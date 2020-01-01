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Двухкомпонентный эпоксидный наливной состав POLLASTiMAX «Жидкая плитка»

Двухкомпонентный эпоксидный наливной состав POLLASTiMAX «Жидкая плитка»

  • Инновационный заменитель традиционной плитки.
  • Прост в нанесении.
  • Защищает бетонный пол от механических воздействий.
  • Не образует швов.
от 3 579 руб./компл.

Эпоксидный наливной состав POLLASTiMAX «Жидкая плитка» усилен керамическими добавками, поэтому обладает высокой износостойкостью, твердостью и прочностью. В отличие от обычной плитки прост в нанесении, не подвержен раскалыванию в результате механических воздействий.

Наносится методом налива на бетон. Бесшовность фактуры покрытия упрощает уборку поверхности и сохраняет декор на весь период службы покрытия.

Двухкомпонентный эпоксидный наливной состав POLLASTiMAX «Жидкая плитка» Двухкомпонентный эпоксидный наливной состав POLLASTiMAX «Жидкая плитка»
  • Практически не имеет запаха
  • Высокая механическая прочность
  • Повышенная химическая стойкость
  • Хорошее сцепление с бетоном
  • Стойкость к УФ-излучению
  • Отличные декоративные качества
  • Усилен керамическими добавками
  • Водостойкость и водонепроницаемость

Состав малярного набора:

Основа материала и отвердитель.

Шпатель для распределения материала по поверхности.

Шлифованная деревянная мешалка.

Защитные перчатки с двойным латексным покрытием.

Цветные декоративные чипсы (флоки).

Инструкция по применению

Внимание! Упаковка оснащена защитными элементами от подделок.

Эпоксидное наливное покрытие POLLASTiMAX «Жидкая плитка» может использоваться для помещений с высокими механическими нагрузками и интенсивным воздействием жидкостей:

  • торговых и производственных площадок;
  • предприятий пищевой и фармацевтической промышленности;
  • детских и медицинских учреждений;
  • складских помещений;
  • домов и квартир.

Высокая стойкость к химическим реагентам и износу позволяет использовать покрытие для полов в производственных цехах, гаражах, открытых парковках и авторемонтных мастерских.

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие POLLASTiMAX «Премиум»

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие POLLASTiMAX «Премиум»

  • Износостойкая эмаль для бетонных полов.
  • Легко наносится
  • Имеет высокие декоративные качества.
  • Надежно защищает бетонный пол от воздействия агрессивных сред.
от 3 719 руб./компл.

POLLASTiMAX «Премиум» – износостойкая эпоксидная глянцевая эмаль для бетонных полов, без органических растворителей и резкого запаха.

Образуемое эмалью покрытие является оптимальным средством защиты цементных стяжек, бетонных и асфальтобетонных полов от воздействия агрессивных сред и абразивного износа, а ее превосходная глянцевая фактура придает полам высокие декоративные качества.

Материал применяется для окраски как новых, так и старых бетонных полов, а также для бетонных поверхностей, ранее обработанных эпоксидными красками.

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие POLLASTiMAX «Премиум» Двухкомпонентное эпоксидное покрытие POLLASTiMAX «Премиум»
  • Эластичность
  • Химстойкость и водостойкость
  • Маслобензостойкость
  • Отличная растекаемость
  • Высокий глянец
  • Практически не имеет запаха
  • Отличные декоративные качества
  • Ударопрочность

Состав малярного набора:

Основа материала и отвердитель.

Малярная кисть 25 мм (для окрашивания труднодоступных мест)

Шлифованная деревянная мешалка.

Защитные перчатки с двойным латексным покрытием.

Цветные декоративные чипсы (флоки).

Инструкция по применению

Внимание! Упаковка оснащена защитными элементами от подделок.

POLLASTiMAX «Премиум» рекомендуется для защитного окрашивания бетонных полов помещений промышленного и гражданского назначения:

  • складских и торговых комплексов;
  • производственных цехов и зданий;
  • общественных помещений, магазинов;
  • ангаров, гаражей, паркингов и пр.

Покрытие устойчиво к растворам кислот и щелочей, действию моющих средств, минеральных масел, бензина. Обладает превосходной эластичностью и водостойкостью. В нем отсутствуют органические растворители.

POLLASTiMAX «Премиум» имеет превосходную растекаемость по бетонному основанию. Может быть нанесен в виде толстослойного покрытия (до 500 мкм). Это позволяет скрыть мелкие дефекты и неровности окрашиваемой поверхности.

Двухкомпонентная эпоксидная грунт-пропитка POLLASTiMAX «Упрочняющий»

Двухкомпонентная эпоксидная грунт-пропитка POLLASTiMAX «Упрочняющий»

  • Значительно упрочняет бетонное основание.
  • Придает бетону водостойкость и водонепроницаемость.
  • Повышает уровень сцепления с финишными покрытиями.
  • Может применяться как самостоятельное покрытие.
от 2 873 руб./компл.

POLLASTiMAX «Упрочняющий» – двухкомпонентная эпоксидная грунт-пропитка, предназначенная для глубокого грунтования бетонных полов.

POLLASTiMAX «Упрочняющий» обеспечивает значительное упрочнение и обеспыливание бетонной поверхности, запечатывает цементные поры, надежно сцепляется с финишными покрытиями, а также снижает их расход.

Имеет хорошую адгезию к невпитывающим основаниям (металл, керамическая плитка, эпоксидные покрытия и т. п.).

Двухкомпонентная эпоксидная грунт-пропитка POLLASTiMAX «Упрочняющий» Двухкомпонентная эпоксидная грунт-пропитка POLLASTiMAX «Упрочняющий»
  • Упрочняет и укрепляет основание
  • Обеспыливает поверхность
  • Придает бетону водостойкость и водонепроницаемость
  • Может применяться как самостоятельное покрытие
  • Практически не имеет запаха
  • Улучшает сцепление с финишным слоем

Состав малярного набора:

Основа материала и отвердитель.

Малярная кисть 25 мм (для окрашивания труднодоступных мест)

Шлифованная деревянная мешалка.

Защитные перчатки с двойным латексным покрытием.

Инструкция по применению

Внимание! Упаковка оснащена защитными элементами от подделок.

Эпоксидная грунт-пропитка POLLASTiMAX «Упрочняющий» рекомендуется к применению на объектах промышленного и гражданского назначения:

  • торговых и производственных помещениях;
  • предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности;
  • детских и медицинских учреждениях;
  • складских помещениях;
  • авторемонтных мастерских, гаражах, открытых паркингах.

Загрунтованная поверхность перестает пылить, становится устойчива к воздействию воды, химических веществ, механическому и абразивному износу. При нагрузках с низкой интенсивностью может быть использована в качестве самостоятельного покрытия.

Краско
Pollastimax
8 (800) 301-21-80
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ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ
Наша продукция

POLLASTiMAX
Готовое решение для бетонных полов

POLLASTiMAX – это готовые к применению инновационные покрытия для бетонных полов: заменитель классической плитки, эмаль премиум-класса и упрочняющая грунт-пропитка.

Наша продукция:

  • Долговечная Долговечная
  • Износостойкая Износостойкая
  • Устойчивая к химическим веществам Устойчивая к химическим веществам
  • Защищает от воды и влаги Защищает от воды и влаги
  • Эластичная Эластичная
  • Не имеет запаха Не имеет запаха

Подходит для любого типа помещений:

Квартира/дом

Паркинг/гараж

Магазин/склад

Мойка/автосервис

Особенности
наших покрытий

  • Продукты научной лаборатории

    POLLASTiMAX – разработка нашей научно-технической лаборатории. Такой инновационный подход к созданию покрытий – мировой тренд. Все они имеют сертификаты качества.

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  • Экологичная эпоксидная основа

    В составе отсутствуют вредные для человека растворители. У покрытий POLLASTiMAX нет резко выраженного запаха, присущего лакокрасочным материалам такого типа.

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  • Экономичный расход

    3 кг грунт-пропитки или премиальной эмали достаточно для окрашивания бетонной поверхности площадью 15 м2.

    Подробнее

  • Высокие качественные показатели

    Продукты POLLASTiMAX обладают повышенной стойкостью к химическим и механическим воздействиям. Они эластичны, хорошо защищены от воды и ультрафиолетового излучения.

    Подробнее

  • Удобство в работе

    Вам не нужно быть опытным специалистом, чтобы справиться со смешиванием и нанесением покрытий. Работать с ними безопасно, легко и комфортно.

    Подробнее

  • Готовые к применению наборы

    В комплекте с составами есть все необходимое: инструкция, мешалка, перчатки, кисти, шпатель и декоративные чипсы (флоки). Поставляются в эксклюзивной упаковке с фирменным дизайном.

    Подробнее
roller

Наша продукция

Двухкомпонентный эпоксидный наливной состав POLLASTiMAX «Жидкая плитка»

Двухкомпонентный эпоксидный наливной состав POLLASTiMAX «Жидкая плитка»

  • Инновационный заменитель традиционной плитки.
  • Прост в нанесении.
  • Защищает бетонный пол от механических воздействий.
  • Не образует швов.
от 3 579 руб./компл.
Двухкомпонентное эпоксидное покрытие POLLASTiMAX «Премиум»

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие POLLASTiMAX «Премиум»

  • Надежно защищает бетонный пол от воздействия агрессивных сред.
  • Имеет высокие декоративные качества.
  • Износостойкая эмаль для бетонных полов.
  • Легко наносится.
от 3 719 руб./компл.
Двухкомпонентная эпоксидная грунт-пропитка POLLASTiMAX «Упрочняющий»

Двухкомпонентная эпоксидная грунт-пропитка POLLASTiMAX «Упрочняющий»

  • Может применяться как самостоятельное покрытие.
  • Повышает уровень сцепления с финишными покрытиями и снижает их расход.
  • Придает бетону водостойкость и водонепроницаемость.
  • Укрепитель бетонного основания.
от 2 873 руб./компл.

Нет проблемы грязных швов,
прочный пол – без лишних слов

Сравните качество нашего инновационного покрытия с полом в традиционной классической плитке.

Обычная плитка

Обычная плитка

Жидкая плитка

Жидкая плитка

Сравните качество нашего инновационного покрытия с полом в традиционной классической плитке.

Обычная плитка

Обычная плитка

Жидкая плитка

Жидкая плитка

Сравните качество нашего инновационного покрытия с полом в традиционной классической плитке.

Обычная плитка

Обычная плитка

Жидкая плитка

Жидкая плитка

Сравните качество нашего инновационного покрытия с полом в традиционной классической плитке.

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часто задаваемые вопросы

Какой расход у покрытий POLLASTiMAX «Упрочняющий» и «Премиум», на какую площадь хватит этих материалов?

Расход покрытий очень экономичен. В среднем он составляет 200 г на 1 м2. Одного комплекта материала хватает для окрашивания бетонного основания на площади 15 м2. Этого достаточно для окрашивания пола в небольших помещениях: кладовой, балконе, бойлерной, коридоре и даже небольшом гараже.

Какой расход у эпоксидного наливного состава POLLASTiMAX «Жидкая плитка» и на какую площадь хватает материала одного комплекта?

Средний расход покрытия «Жидкая плитка» составляет 1 кг на 1 м2. Комплекта материала достаточно для обустройства пола на площади 7 м2 (при толщине нанесения состава слоем в 1 мм).

Чем отличается «Жидкая плитка» от классической плитки?

Состав POLLASTiMAX «Жидкая плитка» усилен керамическими добавками. За счет этого он обладает не меньшей износостойкостью, твердостью и прочностью. В отличие от традиционной плитки POLLASTiMAX прост в нанесении и не подвержен раскалыванию в результате критических механических и ударных воздействий. Бесшовность фактуры «Жидкая плитка» упрощает уборку поверхности.

Возможно ли уличное применение системы POLLASTiMAX?

Покрытия POLLASTiMAX не боятся атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения. Однако данные покрытия наносятся на исключительно сухое основание, что крайне затруднительно получить в уличных условиях. Дожди, туманы, грунтовые воды создают излишнюю влагу в бетонном основании. Производитель рекомендует применять покрытия POLLASTiMAX в помещении или вне помещений под навесом (крытые бетонные площадки, беседки и т. д.).

Какая толщина нанесения эмали POLLASTiMAX «Премиум»?

Данное покрытие отличается превосходной растекаемостью и может быть нанесено слоем до 500 мкм. Это позволяет скрыть мелкие дефекты и неровности окрашиваемой поверхности.

Какой срок службы покрытия POLLASTiMAX?

Покрытия POLLASTiMAX надежны и долговечны. При соблюдении технологии нанесения гарантированно прослужат вам не один десяток лет.

Через какое время можно наносить финишное покрытие на загрунтованную поверхность?

Нанесение финишного покрытия возможно уже на следующий день после грунтования поверхности.

Как приготовить составы?

Для приготовления материала к нанесению необходимо смешать два компонента и тщательно перемешать их между собой до однородного состояния, после чего состав полностью готов к применению.

Через какое время допускается ходить по покрытию?

Пешеходная нагрузка допускается через 24 часа после нанесения покрытия.